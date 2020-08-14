Если у вас нету йода. Барнаульский эндокринолог рассказала, почему у людей шалят гормоны

Гормоны — наши собственные биологически активные вещества — управляют практически всем, что есть в организме. Они влияют на метаболизм и массу тела, защищают от болезней, придают жизненные силы, от них зависит даже наше настроение. Это очень тонкая и до конца не изученная система, считает эндокринолог алтайского диагностического центра Анастасия Артюшенко. Мы говорим с врачом, как родить умного ребенка, стоит ли проверяться на все гормоны и зачем искусственно продлевать молодость.

Дети с проблемами

— Когда формируется наша эндокринная система и как сделать , чтобы она сформировалась правильно?

— Зачатки эндокринной системы формируются еще внутриутробно. Вместе с нервной системой. Так что будущей маме нужно серьезно готовиться.

В нашем регионе важно принимать препараты йода, если нет противопоказаний. Всем будущим и кормящим мамам прописаны морепродукты и йодированная соль.

Кроме того, в регионе есть проблема нехватки витамина D, потому что зимой мало солнца. Без него плохо усваивается кальций. Фолиевая кислота тоже назначается всем беременным в качестве профилактики проблем с нервной и эндокринной системой у ребенка.

Самостоятельно это, конечно, «назначать» не надо. Все дозировки должен прописывать доктор.

Беременность CCO

— Какие сбои могут быть в организме ребенка , если мама не позаботилась об эндокринной системе?

— В первую очередь мам проверяют на функцию щитовидной железы. Бывают гипотиреозы, связанные как раз с недостатком йода. Если у мамы его не хватает, то не хватает и малышу: щитовидная железа будет развиваться неправильно и может вообще не вырабатывать гормоны.

Это приводит к кретинизму и другим серьезным умственным проблемам. И в принципе весь организм будет функционировать неправильно.

Сейчас будущие мамочки в Алтайском крае находятся под пристальным наблюдением, проходят множество точек контроля, в том числе их проверяют на гормоны щитовидной железы и уровень сахара. Это помогает вовремя корректировать состояние здоровья.

Роддом. Анна Зайкова

«Сахарные» родители

— Насколько опасен сахарный диабет для рождения детей?

— У женщин с сахарным диабетом иногда возникает так называемая фетопатия плода: ребенок слишком большой, увеличены все органы. Это вовсе не признак здоровья. Возможно, сахарного диабета у него впоследствии не будет, но точно будут другие проблемы с метаболизмом. Так что всем мамочкам надо контролировать уровень сахара.

— А если сахарный диабет у папочки?

— Конечно, на женщину в этом смысле ложится большая ответственность. Поскольку яйцеклетки, из которых потом будет развиваться малыш, закладываются внутриутробно, все негативные факторы из жизни мамы могут отразиться на ребенке.

Мама с ребенком. СС0

Сперма же вырабатывается в течение недолгого времени. Проходит менее 3 месяцев, и цикл полностью обновляется. Вот почему хотя бы за несколько месяцев до зачатия мужчинам рекомендует вести правильный образ жизни.

Другое дело, если у мужчины есть какие-то эндокринные нарушения, тогда зачатие в принципе будет проблематично.

Наследственность играет очень большую роль. Если у родителей сахарный диабет, то есть риск, что он может передаться детям. Причем сахарный диабет второго типа наследуется чаще. Хотя его можно избежать с помощью здорового образа жизни, контроля веса и правильного питания.

Если у папы или мамы или у обоих родителей сразу он есть, то вероятность «наградить» им ребенка очень велика.

Диабет , глюкометр.

Вдали от морей

— Алтайский край — единственный регион , который так страдает от недостатка йода?

— Мы слишком далеко от моря. Это проблема не только нашего региона, но и других, за исключением прибрежных областей.

У нас нет свежих морепродуктов, а если и есть, мы не всегда их едим в силу того, что дорого или просто привычки такой нет.

Проводили специальные исследования, и выяснилось, что у жителей «морских» регионов, и у детей, и у взрослых, больший коэффициент интеллекта.

У нас готовятся и государственные проекты по йодопрофилактике — обязательное йодирование всей соли, например, но пока это только разговоры.

Рыба ССО

— Йодированная соль и вода — это панацея?

— Если у вас есть серьезные заболевания — тот же гипотиреоз или, напротив, тиреотоксикоз — избыточная выработка гормонов, — врач должен назначить специальные препараты. Но для обычных людей йода в воде и соли будет достаточно для профилактики.

— Передозировки не будет?

— Чтобы была передозировка, нужно флакон йода выпить. Сколько бы йодированной воды вы ни выпили, накопления не будет.

Йод. открытые источники ( CC0)

Мел на завтрак

— У беременных бывают вкусовые причуды: есть колбасу с вареньем или вообще жевать мел. Это связано с гормонами или с другими механизмами?

— Это может быть признаком анемии — нехватки железа. Не только для беременных, но и вообще для женщин больше характерны такие вкусовые извращения. Если хочется есть мел, думают, что это нехватка кальция, но на самом деле чаще всего вопрос в железе.

Беременные чаще болеют анемией. Любое нарушение работы вкусовых рецепторов — повод обратиться к врачу.

— А если мерещатся запахи? Кажется , что стоишь в ромашковом поле , а на само деле в переполненной маршрутке.

— Это скорее неврологические нарушения. С гормонами подобное напрямую не связано. Нельзя сказать, что если вам мерещатся ромашки, то у вас такого-то гормона не хватает. Однако эндокринная и нервная системы всегда идут рука об руку. О таких симптомах стоит сказать доктору.

Анастасия Артюшенко , эндокринолог. Диагностический центр.

Когда идти к врачу

— С какими жалобами приходят к эндокринологу?

— Часто пациенты приходят с общими жалобами: слабость, утомляемость, нарушение аппетита. На такое можно пожаловаться любому врачу. Большую часть пациентов направляют терапевты. С любыми жалобами. Чтобы если не подтвердить, то хотя бы исключить гормональные проблемы. Для того чтобы понять, наш это пациент или нет, помимо осмотра часто требуется провести дополнительные обследования: сдать кровь на гормоны или пройти УЗИ.

— Гормоны же не «болят». Как понять , надо ли посетить эндокринолога?

— Первые признаки — как раз нарушения самочувствия: общая утомляемость и перепады настроения. Апатия или, напротив, безудержное веселье — такие качели.

Улыбка. CCO.

Повышение или понижение давления, замедление или учащение сердцебиения, отеки — это тоже к нам. Судороги в мышцах могут быть признаком нехватки кальция и витамина D.

Эндокринологи занимаются остеопорозом — потерей костной ткани. Если у мужчин старшего возраста или у женщин в период менопаузы были недавние переломы костей, стоит пойти к врачу.

Если есть сухость во рту, частые ночные мочеиспускания, снижение зрения, парестезия — когда «мурашки ползают» по ногам, — это повод искать сахарный диабет.

Самому разобраться, какая железа плохо работает, невозможно. Хотя люди склонны в интернете искать свой диагноз, в отношении гормонов это точно не работает. Во-первых, все гормоны просто не проверишь, для этого еще не придумали инструментов. Во-вторых, это дорого и не нужно.

Головная боль. Усталость СС0

Опухшая шея

— Каковы самые частые эндокринологические заболевания?

— Это сахарный диабет с кучей самых разных симптомов. Год от года число пациентов растет. На втором месте — нарушения функции щитовидной железы, которая отвечает за весь метаболизм. Они могут проявляться по-разному — от нарушений сердечных ритмов и токсикоза до выпадения волос, ломкости ногтей и сухости кожи.

Если есть проблемы с зачатием у женщин, с менструальным циклом, то эндокринолог — это первый врач после гинеколога, к которому надо обратиться. Мужчины со сниженным либидо и нарушениями потенции — тоже наши пациенты, скорее всего.

Репродуктивная система, можно сказать, замыкающая в организме. Если организм работает без сбоев, репродукция тоже налажена. Если есть какие-то эндокринные нарушения, именно она выпадает первой.

Щитовидная железа. redorbit.com

— Люди часто затягивают визит к врачу. Насколько это опасно в отношении эндокринологии?

— Меня иногда удивляет даже не само заболевание, а халатность по отношению к своему здоровью. Почему пациенты не приходят раньше, ведь изменения уже видны невооруженным глазом. У меня на приеме была девушка лет 20. У нее щитовидка размером с кулак, прям нарост на шее.

«Я, — говорит, — думала, что так и надо, что ничего страшного». У нее это год назад появилось, а она только сейчас спохватилась. Кто-то приходит с жалобами на легкое недомогание, а кто-то не идет к врачу до последнего. У девушки мы подтвердили рак. Была сделана операция, в итоге все благополучно закончилось.

В норме у женщин щитовидная железа менее 18 куб. см, а у мужчин менее 25 куб. см. Больше — это уже опасно. В моей практике были железы размером 150 куб. см.

Врач. Доктор. Медицина. CC0

Продлить молодость

— О заместительной гормональной терапии говорят чуть ли не как о единственном способе сохранить молодость. Женщины стали активно пользоваться ею. Не опасно ли это?

— Смотря что мы понимаем под молодостью. С наступлением менопаузы женщина никак не сможет забеременеть, время вспять не повернуть. То есть в плане репродуктивной функции молодость утрачена навсегда.

Но у женских гормонов есть и другие функции. Они влияют на состояние кожи, способствуют меньшему набору веса, защищают от повышенного давления и холестерина.

Так что менопауза — это грандиозный сбой в организме, когда начинаются большие проблемы. И в этом смысле заместительная терапия помогает отдалить эти проявления или смягчить их.

Врач. Халат. Болезнь СС0

Но свои риски все же есть, гормоны показаны не всем. Нужна обязательная консультация гинеколога. Как эндокринолог я такую терапию приветствую, поскольку у пациенток и сахар тогда в норме, и вес, и ниже холестерин, и реже развивается остеопороз.

Есть заместительная терапия и для мужчин. Андропауза не настигает сильный пол так резко. И все же приходит рано и поздно. Тестостерон тоже имеет свои эффекты помимо потенции и репродукции. Он держит мышцы и кости в форме, хорошо влияет на холестерин и в целом на метаболизм. С заместительной терапией мужчины дольше, скажем так, остаются в силе и в своем уме.

Если задумали такие препараты принимать, то делать это надо только под контролем врача, регулярно проходя лабораторную диагностику.

Мужчина и женщина. СС0.

Что такое гормональный фон

— Сейчас очень моден так называемый check-up , комплексное медицинское обследование типа «проверь свой гормональный фон». Насколько это нужно и эффективно?

— Вот говорят: «У меня сбой гормонального фона». Я не знаю, что имеют в виду под этим понятием. Оно слишком обширно. Это совокупность всех гормонов и их влияния на организм. Количество гормонов исчисляется сотнями, анализы на все сдать просто невозможно.

Ко мне иногда приходят пациенты уже с кучей анализов. Но часто большая часть их не нужна или неинформативна. Например, при подозрении на избыточность кортизола нет смысла сдавать анализ натощак, более того, надо исследовать гормон не в крови, а в других жидкостях. Получается, вы потратились зря.

Вы точно неправы, если решили, что, сдав все возможные анализы, облегчите врачу постановку диагноза или сэкономите свое время и деньги. Сначала расскажите врачу, что с вами не так, а он решит, какие исследования провести. А все эти «гормональные фоны» — скорее коммерческая уловка.