Если у вас нету йода. Барнаульский эндокринолог рассказала, почему у людей шалят гормоны

Дети с проблемами
— Когда формируется наша эндокринная система и как сделать, чтобы она сформировалась правильно?
— Зачатки эндокринной системы формируются еще внутриутробно. Вместе с нервной системой. Так что будущей маме нужно серьезно готовиться.
В нашем регионе важно принимать препараты йода, если нет противопоказаний. Всем будущим и кормящим мамам прописаны морепродукты и йодированная соль.
Кроме того, в регионе есть проблема нехватки витамина D, потому что зимой мало солнца. Без него плохо усваивается кальций. Фолиевая кислота тоже назначается всем беременным в качестве профилактики проблем с нервной и эндокринной системой у ребенка.
Самостоятельно это, конечно, «назначать» не надо. Все дозировки должен прописывать доктор.
— Какие сбои могут быть в организме ребенка, если мама не позаботилась об эндокринной системе?
— В первую очередь мам проверяют на функцию щитовидной железы. Бывают гипотиреозы, связанные как раз с недостатком йода. Если у мамы его не хватает, то не хватает и малышу: щитовидная железа будет развиваться неправильно и может вообще не вырабатывать гормоны.
Это приводит к кретинизму и другим серьезным умственным проблемам. И в принципе весь организм будет функционировать неправильно.
Сейчас будущие мамочки в Алтайском крае находятся под пристальным наблюдением, проходят множество точек контроля, в том числе их проверяют на гормоны щитовидной железы и уровень сахара. Это помогает вовремя корректировать состояние здоровья.
«Сахарные» родители
— Насколько опасен сахарный диабет для рождения детей?
— У женщин с сахарным диабетом иногда возникает так называемая фетопатия плода: ребенок слишком большой, увеличены все органы. Это вовсе не признак здоровья. Возможно, сахарного диабета у него впоследствии не будет, но точно будут другие проблемы с метаболизмом. Так что всем мамочкам надо контролировать уровень сахара.
— А если сахарный диабет у папочки?
— Конечно, на женщину в этом смысле ложится большая ответственность. Поскольку яйцеклетки, из которых потом будет развиваться малыш, закладываются внутриутробно, все негативные факторы из жизни мамы могут отразиться на ребенке.
Сперма же вырабатывается в течение недолгого времени. Проходит менее 3 месяцев, и цикл полностью обновляется. Вот почему хотя бы за несколько месяцев до зачатия мужчинам рекомендует вести правильный образ жизни.
Другое дело, если у мужчины есть какие-то эндокринные нарушения, тогда зачатие в принципе будет проблематично.
Наследственность играет очень большую роль. Если у родителей сахарный диабет, то есть риск, что он может передаться детям. Причем сахарный диабет второго типа наследуется чаще. Хотя его можно избежать с помощью здорового образа жизни, контроля веса и правильного питания.
Если у папы или мамы или у обоих родителей сразу он есть, то вероятность «наградить» им ребенка очень велика.
Вдали от морей
— Алтайский край — единственный регион, который так страдает от недостатка йода?
— Мы слишком далеко от моря. Это проблема не только нашего региона, но и других, за исключением прибрежных областей.
У нас нет свежих морепродуктов, а если и есть, мы не всегда их едим в силу того, что дорого или просто привычки такой нет.
Проводили специальные исследования, и выяснилось, что у жителей «морских» регионов, и у детей, и у взрослых, больший коэффициент интеллекта.
У нас готовятся и государственные проекты по йодопрофилактике — обязательное йодирование всей соли, например, но пока это только разговоры.
— Йодированная соль и вода — это панацея?
— Если у вас есть серьезные заболевания — тот же гипотиреоз или, напротив, тиреотоксикоз — избыточная выработка гормонов, — врач должен назначить специальные препараты. Но для обычных людей йода в воде и соли будет достаточно для профилактики.
— Передозировки не будет?
— Чтобы была передозировка, нужно флакон йода выпить. Сколько бы йодированной воды вы ни выпили, накопления не будет.
Мел на завтрак
— У беременных бывают вкусовые причуды: есть колбасу с вареньем или вообще жевать мел. Это связано с гормонами или с другими механизмами?
— Это может быть признаком анемии — нехватки железа. Не только для беременных, но и вообще для женщин больше характерны такие вкусовые извращения. Если хочется есть мел, думают, что это нехватка кальция, но на самом деле чаще всего вопрос в железе.
Беременные чаще болеют анемией. Любое нарушение работы вкусовых рецепторов — повод обратиться к врачу.
— А если мерещатся запахи? Кажется, что стоишь в ромашковом поле, а на само деле в переполненной маршрутке.
— Это скорее неврологические нарушения. С гормонами подобное напрямую не связано. Нельзя сказать, что если вам мерещатся ромашки, то у вас такого-то гормона не хватает. Однако эндокринная и нервная системы всегда идут рука об руку. О таких симптомах стоит сказать доктору.
Когда идти к врачу
— С какими жалобами приходят к эндокринологу?
— Часто пациенты приходят с общими жалобами: слабость, утомляемость, нарушение аппетита. На такое можно пожаловаться любому врачу. Большую часть пациентов направляют терапевты. С любыми жалобами. Чтобы если не подтвердить, то хотя бы исключить гормональные проблемы. Для того чтобы понять, наш это пациент или нет, помимо осмотра часто требуется провести дополнительные обследования: сдать кровь на гормоны или пройти УЗИ.
— Гормоны же не «болят». Как понять, надо ли посетить эндокринолога?
— Первые признаки — как раз нарушения самочувствия: общая утомляемость и перепады настроения. Апатия или, напротив, безудержное веселье — такие качели.
Повышение или понижение давления, замедление или учащение сердцебиения, отеки — это тоже к нам. Судороги в мышцах могут быть признаком нехватки кальция и витамина D.
Эндокринологи занимаются остеопорозом — потерей костной ткани. Если у мужчин старшего возраста или у женщин в период менопаузы были недавние переломы костей, стоит пойти к врачу.
Если есть сухость во рту, частые ночные мочеиспускания, снижение зрения, парестезия — когда «мурашки ползают» по ногам, — это повод искать сахарный диабет.
Самому разобраться, какая железа плохо работает, невозможно. Хотя люди склонны в интернете искать свой диагноз, в отношении гормонов это точно не работает. Во-первых, все гормоны просто не проверишь, для этого еще не придумали инструментов. Во-вторых, это дорого и не нужно.
Опухшая шея
— Каковы самые частые эндокринологические заболевания?
— Это сахарный диабет с кучей самых разных симптомов. Год от года число пациентов растет. На втором месте — нарушения функции щитовидной железы, которая отвечает за весь метаболизм. Они могут проявляться по-разному — от нарушений сердечных ритмов и токсикоза до выпадения волос, ломкости ногтей и сухости кожи.
Если есть проблемы с зачатием у женщин, с менструальным циклом, то эндокринолог — это первый врач после гинеколога, к которому надо обратиться. Мужчины со сниженным либидо и нарушениями потенции — тоже наши пациенты, скорее всего.
Репродуктивная система, можно сказать, замыкающая в организме. Если организм работает без сбоев, репродукция тоже налажена. Если есть какие-то эндокринные нарушения, именно она выпадает первой.
— Люди часто затягивают визит к врачу. Насколько это опасно в отношении эндокринологии?
— Меня иногда удивляет даже не само заболевание, а халатность по отношению к своему здоровью. Почему пациенты не приходят раньше, ведь изменения уже видны невооруженным глазом. У меня на приеме была девушка лет 20. У нее щитовидка размером с кулак, прям нарост на шее.
«Я, — говорит, — думала, что так и надо, что ничего страшного». У нее это год назад появилось, а она только сейчас спохватилась. Кто-то приходит с жалобами на легкое недомогание, а кто-то не идет к врачу до последнего. У девушки мы подтвердили рак. Была сделана операция, в итоге все благополучно закончилось.
В норме у женщин щитовидная железа менее 18 куб. см, а у мужчин менее 25 куб. см. Больше — это уже опасно. В моей практике были железы размером 150 куб. см.
Продлить молодость
— О заместительной гормональной терапии говорят чуть ли не как о единственном способе сохранить молодость. Женщины стали активно пользоваться ею. Не опасно ли это?
— Смотря что мы понимаем под молодостью. С наступлением менопаузы женщина никак не сможет забеременеть, время вспять не повернуть. То есть в плане репродуктивной функции молодость утрачена навсегда.
Но у женских гормонов есть и другие функции. Они влияют на состояние кожи, способствуют меньшему набору веса, защищают от повышенного давления и холестерина.
Так что менопауза — это грандиозный сбой в организме, когда начинаются большие проблемы. И в этом смысле заместительная терапия помогает отдалить эти проявления или смягчить их.
Но свои риски все же есть, гормоны показаны не всем. Нужна обязательная консультация гинеколога. Как эндокринолог я такую терапию приветствую, поскольку у пациенток и сахар тогда в норме, и вес, и ниже холестерин, и реже развивается остеопороз.
Есть заместительная терапия и для мужчин. Андропауза не настигает сильный пол так резко. И все же приходит рано и поздно. Тестостерон тоже имеет свои эффекты помимо потенции и репродукции. Он держит мышцы и кости в форме, хорошо влияет на холестерин и в целом на метаболизм. С заместительной терапией мужчины дольше, скажем так, остаются в силе и в своем уме.
Если задумали такие препараты принимать, то делать это надо только под контролем врача, регулярно проходя лабораторную диагностику.
Что такое гормональный фон
— Сейчас очень моден так называемый check-up, комплексное медицинское обследование типа «проверь свой гормональный фон». Насколько это нужно и эффективно?
— Вот говорят: «У меня сбой гормонального фона». Я не знаю, что имеют в виду под этим понятием. Оно слишком обширно. Это совокупность всех гормонов и их влияния на организм. Количество гормонов исчисляется сотнями, анализы на все сдать просто невозможно.
Ко мне иногда приходят пациенты уже с кучей анализов. Но часто большая часть их не нужна или неинформативна. Например, при подозрении на избыточность кортизола нет смысла сдавать анализ натощак, более того, надо исследовать гормон не в крови, а в других жидкостях. Получается, вы потратились зря.
Вы точно неправы, если решили, что, сдав все возможные анализы, облегчите врачу постановку диагноза или сэкономите свое время и деньги. Сначала расскажите врачу, что с вами не так, а он решит, какие исследования провести. А все эти «гормональные фоны» — скорее коммерческая уловка.