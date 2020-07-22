«Это не экзотика какая-то»: эксперт рассказал, чего ждать от чумы рядом с границами России

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова эксперта, передача бубонной чумы от человека к человеку вообще невозможна. Никифоров уточнил, что бубонная чума является легкой формой чумы, но если ее возбудитель обернется по крови и осядет в легких, тогда больной с кашлем будет передавать возбудитель воздушно-капельным путем.

В целом же, подчеркивает Владимир Никифоров, бубонная чума легко лечится антибиотиками.

«Ничего нам не грозит, чума известна с незапамятных времен, она широко в мире распространена. Она есть в Китае, Монголии. На Мадагаскаре была вспышка — более тысячи случаев. Это не экзотика какая-то, но мы на нее смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день», — заявил эксперт.

Напомним, ранее в граничащей с Республикой Алтай Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой. Сообщалось, в том числе, и о смертельном случае. Жертвой болезни стал 15-летний подросток из аймака Говь-Алтай.