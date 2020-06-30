«Это не форумы проводить»: Казахстан возвращается к жесткому карантину

Он дал поручение правительству разработать план действий в течение двух дней.
«Мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный», — заявил Токаев.
15 марта Касым-Жомарт Токаев ввел ввел в стране режим чрезвычайного положения и ограничил пропуск через границы из-за пандемии коронавируса, пишет polit.ru. С 19 марта в Казахстане начал действовать карантин.
Власти ослабили ограничительный режим 11 мая.
По последним данным, в стране заболели 21 тыс. человек, выздоровели 13 тыс., умерли — 183.
В марте в Караганде «замуровали» жильцов подъезда дома, где обнаружили очаг коронавируса. Сотрудники специальной службы навесили замок на входную дверь, заблокировав людей на 14 дней.