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Здоровье

«Это не форумы проводить»: Казахстан возвращается к жесткому карантину

Казахстан вернет жесткие карантинные ограничения из-за второй волны корвонавирусной инфекции, сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарт Токаева.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Он дал поручение правительству разработать план действий в течение двух дней.

«Мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный», — заявил Токаев.

15 марта Касым-Жомарт Токаев ввел ввел в стране режим чрезвычайного положения и ограничил пропуск через границы из-за пандемии коронавируса, пишет polit.ru. С 19 марта в Казахстане начал действовать карантин.

Власти ослабили ограничительный режим 11 мая.

По последним данным, в стране заболели 21 тыс. человек, выздоровели 13 тыс., умерли — 183.

В марте в Караганде «замуровали» жильцов подъезда дома, где обнаружили очаг коронавируса. Сотрудники специальной службы навесили замок на входную дверь, заблокировав людей на 14 дней.

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