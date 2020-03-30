В Караганде «замуровали» жильцов подъезда дома, где обнаружен очаг Covid-19

Жильцов одного из домов в Караганде, в котором установлен очаг коронавируса, в буквальном смысле заперли в их подъезде

Сотрудники специальной службы навесили замок на входную дверь, заблокировав людей на 14 дней.

«В Караганде наложен карантин в подъезде дома № 106/1 по улице Ермекова. Он продлится 14 дней», — сообщается на сайте областного акимата.

При этом проведена дезинфекция квартир и подъезда, у которого полиция выставила охрану. Внутри подъезда установлен контейнер для сбора отходов, а продукты доставляются по заявкам проживающих, пишет «Росбалт». За здоровьем жителей наблюдают медики.

Местные правозащитники уже выразили протест против нарушения конституционных прав граждан, сообщает Sputnik Казахстан,.

В сопредельном с Алтайским краем государством подтверждены 293 случая коронавируса, скончался один человек.

Между тем 29 марта в Алтайском крае зафиксирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшей оказалась женщина, вернувшаяся в Барнаул после отдыха в Доминиканской Республике.

У заболевшей коронавирусом жительницы Барнаула было 26 контактов в самолете, у ее мужа — 10 контактов. Об этом говорилось на аппаратном совещании с участием министров Алтайского края.