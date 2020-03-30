Выяснилось, с кем контактировала заболевшая коронавирусом жительница Алтайского края

Кроме пассажиров самолета, женщина контактировала с двумя медиками и мужем. Контактных лиц ставят под наблюдение врачей.
Сейчас она и супруг находятся в Горбольнице № 5 Барнаула.
5 городскую больницу Барнаула полностью перепрофилируют под инфекционных больных. Она рассчитана примерно на 340 мест.
Как сообщалось ранее, в Алтайском крае зафиксирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшей оказалась женщина, вернувшаяся в Барнаул после отдыха в Доминиканской Республике.