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Жизнь

Выяснилось, с кем контактировала заболевшая коронавирусом жительница Алтайского края

У заболевшей коронавирусом жительницы Барнаула было 26 контактов в самолете, у ее мужа — 10 контактов. Об этом говорилось на аппаратном совещании с участием министров Алтайского края, пишет «Катунь 24».

Коронавирус.
Коронавирус.
zdravalt.ru

Кроме пассажиров самолета, женщина контактировала с двумя медиками и мужем. Контактных лиц ставят под наблюдение врачей.

Сейчас она и супруг находятся в Горбольнице № 5 Барнаула.

5 городскую больницу Барнаула полностью перепрофилируют под инфекционных больных. Она рассчитана примерно на 340 мест.

Как сообщалось ранее, в Алтайском крае зафиксирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшей оказалась женщина, вернувшаяся в Барнаул после отдыха в Доминиканской Республике.

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