7 фактов о болезни века: как себя вести, чтобы инсульт не сделал нас «овощем»

3 Верно ли , что склонность к инсульту передается по наследству?

Наследственной является не склонность к инсульту, а только некоторые особенности сердечно-сосудистой системы, которые надо учитывать.

Важно помнить, что инсульт — болезнь привычек и образа жизни, и во многом зависит от других сопутствующих заболеваний. Потому контроль состояния здоровья (включая обследование сердца и сонных артерий), профилактика заболеваний, отказ от вредных привычек более эффективны в предотвращении инсульта, чем хорошая наследственность.