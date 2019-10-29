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29 октября 11°C

7 фактов о болезни века: как себя вести, чтобы инсульт не сделал нас «овощем»

Инсульт — болезнь опасная и весьма распространенная. Однако о симптомах и особенностях этой болезни мы знаем мало. И эта низкая осведомленность — дополнительный фактор риска. О том, что нужно знать об инсульте, как заниматься профилактикой и как себя вести, если он все-таки случился, рассказываем во Всемирный день борьбы с инсультом.

Инсульт - распространенное заболевание.
Инсульт - распространенное заболевание.
pixabay.com
1 Что такое инсульт?

Инсульт происходит, если кровеносный сосуд в мозге либо блокируется (бляшкой, тромбом — ишемический инсульт), либо разрывается (геморрагический инсульт), объясняет «Медицинский портал».

После того, как часть нервных клеток погибает, наступает паралич, потеря речи и другие серьезные нарушения. Чем больше область омертвения в мозге, тем более серьезные последствия.

2 Правда ли, что до 50 лет инсульта можно не бояться?

Нет, неправда. В 11% случаев инсульт поражает людей, не достигших 45 лет. Отдельные случаи заболевания встречаются и у совсем молодых, а иногда и у детей. Что из этого следует? Так что побеспокоиться о профилактике инсульта стоит прямо сейчас, даже если вы молоды.

Врач.
Врач.
CCO
3 Верно ли, что склонность к инсульту передается по наследству?

Наследственной является не склонность к инсульту, а только некоторые особенности сердечно-сосудистой системы, которые надо учитывать.

Важно помнить, что инсульт — болезнь привычек и образа жизни, и во многом зависит от других сопутствующих заболеваний. Потому контроль состояния здоровья (включая обследование сердца и сонных артерий), профилактика заболеваний, отказ от вредных привычек более эффективны в предотвращении инсульта, чем хорошая наследственность.

4 Всегда ли инсульт приводит к инвалидности?

Инсульт часто сопровождается утратой тех или иных функций организма. Но считать болезнь приговором не нужно. Важно знать и уметь распознавать признаки инсульта и своевременно обратиться за медицинской помощью. Квалифицированная терапия может существенно снизить риск нарушений функционирования организма.

Врачи, операция.
Врачи, операция.
zdrav.tomsk.ru
5 Как распознать инсульт?

Инсульт чаще всего случается рано утром или поздно ночью. Вот его первые признаки:

  • внезапное онемение или слабость мышц лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела;
  • неожиданно появившиеся затруднения артикуляции или восприятия речи, текста;
  • резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз;
  • внезапное нарушение координации движений, шаткость походки, головокружение; внезапная резкая и необъяснимая головная боль.

Как правило, эти проявления возникают на фоне низкого или, наоборот, повышенного артериального давления

6 Надо ли сразу вызывать скорую или можно подождать?

Скорую помощь надо вызывать немедленно, если у вас или у человека рядом с вами появились подобные признаки. Медлить нельзя категорически. Точно опишите диспетчеру все, что произошло, чтобы приехала специализированная неврологическая бригада.

Пока врачи не приехали, сделайте вот что.

  • Уложите больного на высокие подушки, чтобы голова была приподнята над уровнем постели примерно на 30 градусов.
  • Откройте форточку или окно, чтобы в помещение поступал свежий воздух. Снимите стесняющую одежду, расстегните воротничок рубашки, тугой ремень или пояс.
  • Измерьте давление. Если оно повышено, дайте препарат, который больной обычно принимает в таких случаях.
  • При первых признаках рвоты поверните голову больного на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути, и подложите под нижнюю челюсть лоток или миску. Попытайтесь как можно тщательнее очистить от рвотных масс полость рта.

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