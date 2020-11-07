7 фактов про COVID-тестирование: когда сдавать, как жаловаться на отказ взять мазок

1 В какой момент надо сдавать тест на ковид?

Мазок сдают начиная с третьего дня после появления симптомов: не получается сбить температуру, есть кашель, потерялось обоняние, возможно, одышка. Мазок сдается для проведения ПЦР-тестирования, который определяет, выделяет ли человек вирус или нет.

Но, как показал опыт нижегородской лаборатории, наилучшую, наиболее четкую картину можно получить на 5-й день. А вот на первый-второй день вирус выделяется в очень малом количестве и его можно не обнаружить.

Есть и другой вид анализов — на антитела. Анализ на антитела является самым точным, продолжает медик. Если вы находитесь в острой фазе болезни, тест на антитела надо делать на 8-й день заболевания. Он может послужить проверкой ранее взятого теста.