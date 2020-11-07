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7 фактов про COVID-тестирование: когда сдавать, как жаловаться на отказ взять мазок

В Алтайском крае делают около 7 тыс. тестов на ковид в сутки. Однако жалоб на то, что врач на приехал брать мазок, много. При этом часто люди не понимают, когда их правильно брать, почему случаются ложноотрицательные результаты, что делать, если врач не приехал. Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с тестирования, — в материалы Altapress.ru.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

Ответы на вопросы прозвучали 6 ноября в ходе разговора с Соломоном Апояном, главврачом «Нижегородского облцентра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

С ним беседовала Татьяна Буцкая, координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» и председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая.

1 В какой момент надо сдавать тест на ковид?

Мазок сдают начиная с третьего дня после появления симптомов: не получается сбить температуру, есть кашель, потерялось обоняние, возможно, одышка. Мазок сдается для проведения ПЦР-тестирования, который определяет, выделяет ли человек вирус или нет.

Но, как показал опыт нижегородской лаборатории, наилучшую, наиболее четкую картину можно получить на 5-й день. А вот на первый-второй день вирус выделяется в очень малом количестве и его можно не обнаружить.

Есть и другой вид анализов — на антитела. Анализ на антитела является самым точным, продолжает медик. Если вы находитесь в острой фазе болезни, тест на антитела надо делать на 8-й день заболевания. Он может послужить проверкой ранее взятого теста.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0
2 Надо ли готовиться к анализу специально?

Перед тем, как сдать мазок (а его берут из носа и ротоглотки), за 2 часа не стоит ни курить, ни пить, ни есть.

Тест на антитела делают по крови, взятой из вены. Соломон Апоян говорит, что их можно сдавать в любое время.

3 Если контактировал с человеком, который заболел — что делать?

Если человек заболел и указал вас в числе контактных лиц, к вам должны прийти из поликлиники и забрать у вас анализ как у контактного лица. Этим должен заниматься участковый терапевт.

Если есть симптомы ковида — оповещайте свою поликлинику. Врач обязан приехать, померить насыщение кислорода в крови — сатурацию, послушать легкие и забрать мазок. Спустя 48 часов врач должен объявить результат и поставить конкретный диагноз. Такой алгоритм во всей стране.

Если у вас положительный анализ (но вы не болеете или болеете легко), на 10-й и 12-й день обязаны забрать мазок еще раз. После двух положительных тестов человек выпускается «на волю».

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com
4 Проинформировали поликлинику о симптомах ковид, а они не приехали. Что делать?

На практике, если у вас нет температуры, врачи нередко отказываются приехать. «У каждого регионального минздрава есть горячая линия по ковиду. Надо обязательно ее оповестить, потому что это беспорядок, если человеку отказывают в медицинской помощи», — советует Апоян.

Татьяна Буцкая советует отправить письменное сообщение, в котором оставить все данные — фамилию, адрес, телефон. А также обратиться в вашу страховую компанию и заявить ей о ситуации. ПЦР-тесты делают по фонду обязательного медстрахования (ОМС).

Добавим, что в минздраве Алтайского края также советуют написать письменное обращение по электронному адресу поликлиники. Они рассматриваются в ускоренном порядке.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
5 Лежим, болеем, температура держится 10 дней. Никто не едет брать тесты. Как быть?

Если ситуация критическая и ухудшается — вызывайте скорую.

«Пусть госпитализирует без тестов. Потому что мы можем потерять человека. Такие случаи бывают. Не надо ждать, когда человеку станет плохо. Есть люди, которые скончались, потому что ждали 3−4 дня дома, а эти случаи стали фатальными — легкие оказались полностью пораженными» — говорит Апоян.

6 Поликлиника дает результаты на ковид через 10−14 дней, а не через 48 часов. Как это понимать?

Лаборатории перегружены и это возможно. Когда идет много исследований, и слишком много тестов, лаборатории не успевают: например, пришло 8 тыс. тестов, а лаборатории рассчитаны на 7 тыс.

Эти вопросы должны решать минздравы регионов — добиваться, чтобы либо новые лаборатории открывали, либо мощности увеличивали. По щелчку пальце это не делается, говорит Арпоян, потому что это и деньги, и оборудование. В Нижегородской области губернатор выделил деньги из резервного фонда.

Татьяна Буцкая советует всем, кому не приходят анализы в положенный день, писать обращения в минздрав.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
7 Можно ли самому себе сделать анализы?

В аптеках начали продавать тест-системы, которые позволяют выявить антитела из капли крови. Внешне они похожи на тест на беременность. Тесты просто сделать, результат получается через две минуты. В среднем они стоят около 1 тыс. рублей.

Соломон Апоян говорит, что сейчас продаются как импортные, так и отечественные тесты. И те и другие сейчас дают достоверные результаты — на 99%. «В начале пути они были правильными процентов на 70», — говорит он.

Если речь идет об острой фазе ковида, то результат надо брать на 8-й день (на иммуноглобулин M). Если вы хотите выяснить, есть ли у вас долгосрочные антитела (иммуноглобулин G), то спустя три недели после заболевания.

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