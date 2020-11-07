7 фактов про COVID-тестирование: когда сдавать, как жаловаться на отказ взять мазок

Ответы на вопросы прозвучали 6 ноября в ходе разговора с Соломоном Апояном, главврачом «Нижегородского облцентра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
С ним беседовала Татьяна Буцкая, координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» и председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая.
Мазок сдают начиная с третьего дня после появления симптомов: не получается сбить температуру, есть кашель, потерялось обоняние, возможно, одышка. Мазок сдается для проведения ПЦР-тестирования, который определяет, выделяет ли человек вирус или нет.
Но, как показал опыт нижегородской лаборатории, наилучшую, наиболее четкую картину можно получить на 5-й день. А вот на первый-второй день вирус выделяется в очень малом количестве и его можно не обнаружить.
Есть и другой вид анализов — на антитела. Анализ на антитела является самым точным, продолжает медик. Если вы находитесь в острой фазе болезни, тест на антитела надо делать на 8-й день заболевания. Он может послужить проверкой ранее взятого теста.
Перед тем, как сдать мазок (а его берут из носа и ротоглотки), за 2 часа не стоит ни курить, ни пить, ни есть.
Тест на антитела делают по крови, взятой из вены. Соломон Апоян говорит, что их можно сдавать в любое время.
Если человек заболел и указал вас в числе контактных лиц, к вам должны прийти из поликлиники и забрать у вас анализ как у контактного лица. Этим должен заниматься участковый терапевт.
Если есть симптомы ковида — оповещайте свою поликлинику. Врач обязан приехать, померить насыщение кислорода в крови — сатурацию, послушать легкие и забрать мазок. Спустя 48 часов врач должен объявить результат и поставить конкретный диагноз. Такой алгоритм во всей стране.
Если у вас положительный анализ (но вы не болеете или болеете легко), на 10-й и 12-й день обязаны забрать мазок еще раз. После двух положительных тестов человек выпускается «на волю».
На практике, если у вас нет температуры, врачи нередко отказываются приехать. «У каждого регионального минздрава есть горячая линия по ковиду. Надо обязательно ее оповестить, потому что это беспорядок, если человеку отказывают в медицинской помощи», — советует Апоян.
Татьяна Буцкая советует отправить письменное сообщение, в котором оставить все данные — фамилию, адрес, телефон. А также обратиться в вашу страховую компанию и заявить ей о ситуации. ПЦР-тесты делают по фонду обязательного медстрахования (ОМС).
Добавим, что в минздраве Алтайского края также советуют написать письменное обращение по электронному адресу поликлиники. Они рассматриваются в ускоренном порядке.
Если ситуация критическая и ухудшается — вызывайте скорую.
«Пусть госпитализирует без тестов. Потому что мы можем потерять человека. Такие случаи бывают. Не надо ждать, когда человеку станет плохо. Есть люди, которые скончались, потому что ждали 3−4 дня дома, а эти случаи стали фатальными — легкие оказались полностью пораженными» — говорит Апоян.
Лаборатории перегружены и это возможно. Когда идет много исследований, и слишком много тестов, лаборатории не успевают: например, пришло 8 тыс. тестов, а лаборатории рассчитаны на 7 тыс.
Эти вопросы должны решать минздравы регионов — добиваться, чтобы либо новые лаборатории открывали, либо мощности увеличивали. По щелчку пальце это не делается, говорит Арпоян, потому что это и деньги, и оборудование. В Нижегородской области губернатор выделил деньги из резервного фонда.
Татьяна Буцкая советует всем, кому не приходят анализы в положенный день, писать обращения в минздрав.
В аптеках начали продавать тест-системы, которые позволяют выявить антитела из капли крови. Внешне они похожи на тест на беременность. Тесты просто сделать, результат получается через две минуты. В среднем они стоят около 1 тыс. рублей.
Соломон Апоян говорит, что сейчас продаются как импортные, так и отечественные тесты. И те и другие сейчас дают достоверные результаты — на 99%. «В начале пути они были правильными процентов на 70», — говорит он.
Если речь идет об острой фазе ковида, то результат надо брать на 8-й день (на иммуноглобулин M). Если вы хотите выяснить, есть ли у вас долгосрочные антитела (иммуноглобулин G), то спустя три недели после заболевания.