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Здоровье

Гастроэнтеролог посоветовала не пить кефир после 22:00

Рекомендации диетологов о пользе кисломолочных продуктов перед сном противоречат современным представлениям о рациональном питании, заявила в интервью Газете.Ru гастроэнтеролог Наталья Гронская.

Молочная продукция.
Молочная продукция.
CC0

По словам врача, кефир, подобно другим молочным продуктам, содержит сахар — его усвоение требует от организма выработки инсулина. Когда в крови повышается уровень инсулина, с ним растет также уровень кортизола, гормона стресса.

При этом повышающееся содержание кортизола в организме перед сном нарушит выработку мелатонина, что поспособствует трудностям с засыпанием и бессоннице.

Кисломолочная продукция также способна оказаться провокатором ряда проблем с пищеварительным трактом — дискомфорт в желудке, заброс кислоты в пищевод и изжогу при наличии у человека эзофагита.

Она посоветовала не употреблять кефир после 22:00.

Ранее сообщалось, что 39% жителей Алтайского края стали хуже спать за последние полтора года.

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