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Здоровье

Гастроэнтеролог рассказала, как правильно есть блины и не потолстеть

Ограничивать себя в желании съесть пару блинчиков в масленичную неделю не обязательно. Главное, есть их правильно. Гастроэнтеролог посоветовала лакомиться блинами с утра, но обязательно добавляя к ним белковый элемент, сообщает Пятый канал.

Блины.
Блины.
CC0

Завтракать блинами лучше вместе с творогом, слабосоленой нежирной рыбой, сырами моцарелла и пармезан. Также можно добавить фрукты и орехи, советует гастроэнтерологом Нурия Дианова.

На обед есть блин тоже можно, но уже не стоит закусывать их жирной красной рыбой, икрой и маслом. Эти сочетания могут вызвать обострения у людей, имеющих проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой.

Ужинать блинами диетолог не рекомендует, потому что такие продукты могут задерживать воду в организме и хуже усваиваются ночью.

Тем, кто боится поправиться, лучше отказаться от сладких наполнителей, например, сгущенки и шоколадных паст. Сочетание сложных и быстрых углеводов быстро приведут к набору лишнего веса.

«Если ограничивать себя по часам и правильно подбирать сочетания продуктов, то проблем с лишним весом не возникнет», — отмечает врач.

Ранее altapress.ru писал, во сколько обойдутся ингредиенты для приготовления блинов в Алтайском крае.

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