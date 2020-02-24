Гастроэнтеролог рассказала, как правильно есть блины и не потолстеть

Завтракать блинами лучше вместе с творогом, слабосоленой нежирной рыбой, сырами моцарелла и пармезан. Также можно добавить фрукты и орехи, советует гастроэнтерологом Нурия Дианова.
На обед есть блин тоже можно, но уже не стоит закусывать их жирной красной рыбой, икрой и маслом. Эти сочетания могут вызвать обострения у людей, имеющих проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой.
Ужинать блинами диетолог не рекомендует, потому что такие продукты могут задерживать воду в организме и хуже усваиваются ночью.
Тем, кто боится поправиться, лучше отказаться от сладких наполнителей, например, сгущенки и шоколадных паст. Сочетание сложных и быстрых углеводов быстро приведут к набору лишнего веса.
«Если ограничивать себя по часам и правильно подбирать сочетания продуктов, то проблем с лишним весом не возникнет», — отмечает врач.
Ранее altapress.ru писал, во сколько обойдутся ингредиенты для приготовления блинов в Алтайском крае.