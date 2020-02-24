Гастроэнтеролог рассказала, как правильно есть блины и не потолстеть

Ограничивать себя в желании съесть пару блинчиков в масленичную неделю не обязательно. Главное, есть их правильно. Гастроэнтеролог посоветовала лакомиться блинами с утра, но обязательно добавляя к ним белковый элемент, сообщает Пятый канал.