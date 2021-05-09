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Здоровье

Генеральная прокуратура добралась до министра здравоохранения Алтайского края

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов по итогам специальной проверки, проведенной по указанию генпрокурора РФ Игоря Краснова, получил представление. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры РФ.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
zdravalt.ru

Поводом для проверки стало «восстановление права пятилетнего жителя Барнаула, который страдает редким заболеванием, на получение лекарства».

Лекарство по выданному его родителям рецепту получить не удалось. «Сначала рецепт поставили на отсроченное обслуживание, а затем и вовсе аннулировали», — сообщили в генпрокуратуре.

В результате проверки министру здравоохранению Дмитрию Попову было указано на необходимость надлежащей организации претензионной работы с поставщиками лекарств.

«В настоящее время ребенок обеспечивается препаратом, а в защиту интересов семьи прокуратурой предъявлен в суд иск о взыскании с министерства расходов, понесенных матерью мальчика на покупку лекарства», — сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

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