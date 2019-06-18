Геомагнитные возмущения плохо скажутся на здоровье метеозависимых людей

Магнитное поле Земли менялось от спокойного до cлабовозмущенного, пишет vm.ru. Предположительно, магнитные колебания произойдут 25 июня. Тем не менее у метеозависимых людей может испортиться самочувствие.
В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут мучить головокружения.