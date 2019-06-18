Геомагнитные возмущения плохо скажутся на здоровье метеозависимых людей

В первой половине этой недели на Земле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, сообщают « Метеоновости ». Небольшие геомагнитные возмущения возможны 18 и 19 июня.

Магнитное поле Земли менялось от спокойного до cлабовозмущенного, пишет vm.ru. Предположительно, магнитные колебания произойдут 25 июня. Тем не менее у метеозависимых людей может испортиться самочувствие.

В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:

на быструю усталость;

на высокую раздражительность;

на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;

на ухудшение самочувствия;

на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут мучить головокружения.