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Здоровье

Геомагнитные возмущения плохо скажутся на здоровье метеозависимых людей

В первой половине этой недели на Земле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, сообщают «Метеоновости». Небольшие геомагнитные возмущения возможны 18 и 19 июня.

Солнце.
Солнце.
СС0

Магнитное поле Земли менялось от спокойного до cлабовозмущенного, пишет vm.ru. Предположительно, магнитные колебания произойдут 25 июня. Тем не менее у метеозависимых людей может испортиться самочувствие.

В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут мучить головокружения.

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