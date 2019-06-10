Россияне угодили в двухдневный «магнитный шторм»

9 июня был самым тяжелым для метеочувствительных людей. Своих пиковых значений достигла сильная магнитная буря июня.
Следующая значительная магнитная буря ожидается специалистами в ночь с 25 на 26 июня.
В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.
Как правило, о днях, на которые приходятся магнитные бури, известно заранее. Потому принимать лекарства метеозависимым людям необходимо заранее.
Мобильная связь
Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.
Северное сияние
Излучение часто вызывает Северное сияние.