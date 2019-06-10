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Здоровье

Россияне угодили в двухдневный «магнитный шторм»

10 июня сохраняются остаточные явления магнитного шторма, который зафиксировала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, пишет tomsk.ru.

Солнце.
Солнце.
СС0

9 июня был самым тяжелым для метеочувствительных людей. Своих пиковых значений достигла сильная магнитная буря июня.

Следующая значительная магнитная буря ожидается специалистами в ночь с 25 на 26 июня.

В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.

Как правило, о днях, на которые приходятся магнитные бури, известно заранее. Потому принимать лекарства метеозависимым людям необходимо заранее.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

Северное сияние

Излучение часто вызывает Северное сияние.

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