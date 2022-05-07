Гинеколог посоветовала не отказываться от интима во время беременности

Гинеколог Любовь Климова порекомендовала женщинам не отказываться от секса при беременности, сообщает « Лента.ру ».

Специалист отметила, что занятие любовью способствует выработке эндорфинов. Они снижают стресс и улучшают настроение. При этом интимная близость не опасна для ребенка.

«Он (ребенок. — Прим. ред.) защищен сильными мышцами матки, ее плотно закрытой шейкой и околоплодными водами. Во время секса пенис мужчины не может контактировать с малышом», — объяснила Климова.

По ее словам, ограничить половую близость может врач. Такое решение принимают при угрозе прерывания беременности или предлежании плаценты.