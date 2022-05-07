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Здоровье

Гинеколог посоветовала не отказываться от интима во время беременности

Гинеколог Любовь Климова порекомендовала женщинам не отказываться от секса при беременности, сообщает «Лента.ру».

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

Специалист отметила, что занятие любовью способствует выработке эндорфинов. Они снижают стресс и улучшают настроение. При этом интимная близость не опасна для ребенка.

«Он (ребенок. — Прим. ред.) защищен сильными мышцами матки, ее плотно закрытой шейкой и околоплодными водами. Во время секса пенис мужчины не может контактировать с малышом», — объяснила Климова.

По ее словам, ограничить половую близость может врач. Такое решение принимают при угрозе прерывания беременности или предлежании плаценты.

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