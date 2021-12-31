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Здоровье

Гинцбург рассказал, можно ли пить шампанское вакцинированным от ковида

Вакцинированным от коронавируса не повредит пара бокалов шампанского в новогоднюю ночь.

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

Количество алкоголя в данном случае не повлияет существенно на выработку антител к коронавирусу у тех, кто незадолго вакцинировался от ковида, сообщил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом он призвал не злоупотреблять алкоголем.

Ученый напомнил — в целом злоупотребление алкоголем отрицательно влияет на иммунную систему, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды, пишет bfm.ru. У людей, которые склонны к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов.

Между тем продажу алкоголя в новогодние праздники запретили в Кызыле.

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