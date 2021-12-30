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Потребитель

Продажу алкоголя в новогодние праздники запретили в российском городе

В магазинах столицы Тувы Кызыла власти запретили продавать алкоголь на время новогодних праздников, сообщила мэрия на своей странице в Instagram.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Чем обусловлен такой запрет, не уточняется.

Запрет коснется розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива, во всех торговых точках c 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, пишет bfm.ru.

В эти дни купить спиртные напитки можно будет только в системе общепита — кафе и ресторанах.

Ранее главный нарколог Алтайского края прокомментировал законодательную инициативу об ограничении продажи алкоголя на Новый год.

«Любые ограничения алкоголя несут в себе положительный эффект», — сказал на пресс-конференции главный психиатр-нарколог, главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей Иванов, комментируя инициативу об ограничении продажи алкогольной продукции в новогодние праздники.

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