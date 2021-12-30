Продажу алкоголя в новогодние праздники запретили в российском городе

В магазинах столицы Тувы Кызыла власти запретили продавать алкоголь на время новогодних праздников, сообщила мэрия на своей странице в Instagram .

Чем обусловлен такой запрет, не уточняется.

Запрет коснется розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива, во всех торговых точках c 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, пишет bfm.ru.

В эти дни купить спиртные напитки можно будет только в системе общепита — кафе и ресторанах.

Ранее главный нарколог Алтайского края прокомментировал законодательную инициативу об ограничении продажи алкоголя на Новый год.