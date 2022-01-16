Гинцбург рассказал, на сколько этапов растянется назальная вакцинация от ковида

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА «Новости» , что назальная вакцина будет двухкомпонентной.

Гинцбург отметил, что назальную вакцину будут применять и для обычной вакцинации, и в качестве бустера.

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — разъяснил он.

По словам Гинцбурга, привитый от ковида дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заверил, что назальная вакцина безболезненна, обладает минимумом побочных эффектов и создаст дополнительный барьер в дыхательных путях.

Ранее сообщили, когда назальная вакцина от ковида станет доступна для населения.