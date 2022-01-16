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Здоровье

Гинцбург рассказал, на сколько этапов растянется назальная вакцинация от ковида

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА «Новости», что назальная вакцина будет двухкомпонентной.

Мужчина, нос.
Мужчина, нос.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Гинцбург отметил, что назальную вакцину будут применять и для обычной вакцинации, и в качестве бустера.

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — разъяснил он.

По словам Гинцбурга, привитый от ковида дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заверил, что назальная вакцина безболезненна, обладает минимумом побочных эффектов и создаст дополнительный барьер в дыхательных путях.

Ранее сообщили, когда назальная вакцина от ковида станет доступна для населения.

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