Глава алтайского минздрава побывал в красной зоне Бийского округа

Это два госпиталя — на базе Городской больницы № 2 и на базе Бийской ЦРБ.

«То, что мы приехали в Бийске вовсе не означает, что тут какая-то проблема вселенского масштаба, и мы находимся здесь с проверкой. Ничего подобного, как раз наоборот: наша задача — посмотреть, чем можно помочь», — цитирует Попова пресс-служба ведомства.

Глава минздрава отметил — сегодня в регионе не открывают новые ковидные госпитали, а перезапускают те, что уже работали в предыдущие волны подъема заболеваемости, поэтому система оказания медпомощи в них прошла этап организации.

В «красных зонах» министр в разговоре с пациентами интересовался не только, как они оценивают качество лечения, но и условия их пребывания — палатами, общением медперсонала, питанием и прочим.

На прошлой неделе министр знакомился с работой ковидного госпиталя в Новоалтайске. Попов проверил запас лекарств, посетил реанимацию, дал рекомендации специалистам по лечению тяжелых пациентов.