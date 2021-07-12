Министр Попов в ковидном «скафандре» побывал в красной зоне алтайского госпиталя

Жители Алтайского края жалуются в соцсетях на недостаток лекарств, свободных мест и плохое питание в ковидных госпиталях. Глава краевого минздрава Дмитрий Попов решил регулярно выезжать в учреждения и проверять ситуацию. Он уже побывал в Новоалтайской горбольнице, которая заполнена на 99% (415 человек).

Министр пообщался с пациентами. Все госпитализированные «только со словами благодарности говорили об отношении врачей и младшего медицинского персонала, отмечали, что в больнице отличное лечение и питание», передает пресс-служба минздрава.

Некоторые пациенты все же пожаловались, но причиной стали лишь бытовые условия. Руководство больницы обещало скоро решить эти проблемы.

Попов проверил запас лекарств, посетил реанимацию, дал рекомендации специалистам по лечению тяжелых пациентов.

Замминистра Наталья Белоцкая также побывала в красной зоне. Она приехала в Горбольницу № 3 Барнаула, где проверила наличие медикаментов, средств индивидуальной защиты, пообщалась с пациентами и врачами.

«Несмотря на незначительные жалобы бытового характера от пациентов, такие как отсутствие тумбочки или не очень удобный матрас, в медучреждении выстроена система оказания медпомощи пациентам», — резюмировала чиновница.

Всего в Алтайском крае работают 22 ковидных госпиталя, в которых развернуты 4369 коек. Госпитали заполнены на 84%.

На днях прирост больных «короной» в Алтайском крае обновил суточный рекорд.