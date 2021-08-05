Глава Еврокомиссии: ситуация с российским «Спутником V» «вызывает вопросы»

У Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) на данный момент недостаточно убедительных данных, чтобы зарегистрировать российский препарат против коронавируса «Спутник V», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС .

По словам дер Ляйен, заявка от РФ в европейский регулятор была подана уже давно, но решение до сих пор не принято. Данная ситуация «вызывает вопросы», добавила глава ЕК.

Ранее сообщалось, что российская сторона якобы неоднократно не предоставляла о вакцине данные, которые соответствовали бы международным стандартам.

Об этом в частности писало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, пишет «Росбалт». Однако в Российском фонде прямых инвестиций опровергли эту информацию, назвав недостоверной.

К октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.