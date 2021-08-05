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Здоровье

Глава Еврокомиссии: ситуация с российским «Спутником V» «вызывает вопросы»

У Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) на данный момент недостаточно убедительных данных, чтобы зарегистрировать российский препарат против коронавируса «Спутник V», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

По словам дер Ляйен, заявка от РФ в европейский регулятор была подана уже давно, но решение до сих пор не принято. Данная ситуация «вызывает вопросы», добавила глава ЕК.

Ранее сообщалось, что российская сторона якобы неоднократно не предоставляла о вакцине данные, которые соответствовали бы международным стандартам.

Об этом в частности писало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, пишет «Росбалт». Однако в Российском фонде прямых инвестиций опровергли эту информацию, назвав недостоверной.

К октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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