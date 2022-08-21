21 августа
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Здоровье

Глава Гамалеи заявил о возможности появления более тяжелых мутаций коронавируса

Новый штамм коронавируса «дельтакрон» может породить более тяжелую мутацию, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Легкие, организм, коронавирус.
Легкие, организм, коронавирус.
СС0

По его мнению, на это указывает большой потенциал изменчивости коронавируса.

«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса", — цитируют ученого ТАСС.

Сейчас «дельтакрон» не представляет опасности. Тем не менее, Гинцбург порекомендовал ревакцинироваться перед началом нового эпидемического сезона.

Напомним, на 20 августа в Алтайском крае выявили 334 заражения коронавирусом за сутки. Роспотребнадзор региона не исключил возобновления масочного режима.

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