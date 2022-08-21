Глава Гамалеи заявил о возможности появления более тяжелых мутаций коронавируса

По его мнению, на это указывает большой потенциал изменчивости коронавируса.
«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса", — цитируют ученого ТАСС.
Сейчас «дельтакрон» не представляет опасности. Тем не менее, Гинцбург порекомендовал ревакцинироваться перед началом нового эпидемического сезона.
Напомним, на 20 августа в Алтайском крае выявили 334 заражения коронавирусом за сутки. Роспотребнадзор региона не исключил возобновления масочного режима.