Глава Гамалеи заявил о возможности появления более тяжелых мутаций коронавируса

По его мнению, на это указывает большой потенциал изменчивости коронавируса.

«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса", — цитируют ученого ТАСС.