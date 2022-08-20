В Алтайском крае могут вернуть масочный режим

Масочный режим в Алтайском крае могут вернуть уже в ближайшее время. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно информации, представленной на сайте ведомства, за неделю с 8 по 14 августа на территории региона показатель заболеваемости составил 66,75 случая на 100 тысяч человек населения, что в 1,6 раза выше, чем неделей ранее.

Ранее Роспотребнадзор направил в регионы России рекомендацию по возвращению масочного режима в случаях, когда уровень заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.

Следовательно, если власти Алтайского края последуют этой рекомендации, то действие антиковидных ограничений возобновится.