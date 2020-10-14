Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом крайне напряженной

Ситуацию с коронавирусом в России можно назвать крайне напряженной, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, пишет РИА Новости .

По словам министра, не все население выполняет предписанные рекомендации. Он объяснил, что от поведения россиян зависит минимизация рисков для страны и экономики.

Глава Минздрава добавил, что в России не выявлено проблем для использования средств индивидуальной защиты.

На данный момент развернуто 176 тыс. инфекционных коек, но перепрофилирован еще не максимум, так как наибольшее число составляло почти 185 тысяч, пишет Lenta.ru.

Российская инфекционная служба была недостаточно готова к наступлению пандемии коронавируса, заявил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко.