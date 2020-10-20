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Здоровье

Глава Минздрава призвал россиян выиграть время до массовой вакцинации

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян выиграть время до массовой вакцинации от коронавируса, ограничив социальную активность и соблюдая профилактические меры, сообщает ТАСС.

Глава Минздрава Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко.
roszdravnadzor.ru

По словам Мурашко, в соблюдении введенных мер заключается «большая надежда», кроме того, они помогут гражданам избежать проблем со здоровьем. Он добавил, что необходимо прийти к варианту, при котором вакцина будет доступна для всех, пишет Lenta.ru.

Ранее генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнаьтев рассказал, что массовая вакцинация препаратом «Спутник V» в России может начаться в конце ноября и декабре.

Разработка препарата от COVID-19, который будет прицельно останавливать размножение коронавируса, ведется в России. Сейчас изобретение находится на стадии доклинических испытаний.

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