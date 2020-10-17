Препарат, который останавливает размножение коронавируса, создают в России

«Специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет. Мы разрабатываем такой препарат», — сказал академик.
Он также заявил, что разработка позволит «точно бить по генам, отвечающим за репликацию».
Напомним, в России зарегистрированы препараты от COVID-19 «Авифавир», «Арепливир», «Илсир» и «Фавипиравир».
Также в РФ зарегистрированы две вакцины от коронавируса — разработанная в НИЦЭМ им. Гамалеи и созданная в новосибирском центре «Вектор».