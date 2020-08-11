Первая в мире вакцина от COVID-19 появилась в России. Что о ней известно и как ее получить

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Рассказываем, что о ней известно, кто получит ее в первую очередь и как она будет выглядеть.

Что известно о вакцине?

Разработанная в России вакцина от коронавируса была создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Производством данного препарата будет заниматься компания «Биннофарм».

Вакцинация будет обязательной?

Вакцинация от коронавируса будет добровольной.

Когда начнется вакцинация?

В первую очередь планируется вакцинация людей из групп профессионального риска заражения коронавирусом — это медицинские работники и учителя. Прививать их начнут уже с конца августа или начала сентября.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Как долго будет сохраняться иммунитет от коронавируса после вакцинации?

Как сообщили в Минздраве, иммунитет к вирусу сохраняется до двух лет после прививания.

Как будет выглядеть вакцина?

Вакцину зарегистрировали в виде раствора для внутримышечного введения.

Как будет проходить вакцинация?

Вакцинация будет проводиться в два этапа. Сначала первый укол, а через три недели второй. После введения вакцины пациент в течение 30 минут будет находиться под наблюдением медиков.