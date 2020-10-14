В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране второй вакцины от новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости .

Об этом глава государства заявил, открывая совещание с членами правительства. По словам Путина, вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.

Сама Голикова рассказала, что первые 60 тысяч доз новой вакцины будут произведены уже в ближайшее время.

Отметим, что разработанная в новосибирском «Векторе» вакцина — уже вторая из зарегистрированных в РФ. Первую создали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Кроме того, сейчас в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова проходят испытания еще одной вакцины от COVID-19.

По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, в ходе испытаний «нежелательных явлений» не выявлено.