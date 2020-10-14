Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 октября
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране второй вакцины от новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

Об этом глава государства заявил, открывая совещание с членами правительства. По словам Путина, вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.

Сама Голикова рассказала, что первые 60 тысяч доз новой вакцины будут произведены уже в ближайшее время.

Отметим, что разработанная в новосибирском «Векторе» вакцина — уже вторая из зарегистрированных в РФ. Первую создали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Кроме того, сейчас в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова проходят испытания еще одной вакцины от COVID-19.

По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, в ходе испытаний «нежелательных явлений» не выявлено.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость