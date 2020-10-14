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Здоровье

Стало известно, как участники испытаний реагируют на новую российскую вакцину от COVID-19

«Нежелательных явлений» не выявлено у участников клинических испытаний третьей российской вакцины против коронавируса, которая создана в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, передает РИА Новости.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

По словам президента РАН Александра Сергеева, первые испытания этой вакцины стартовали в Новосибирске неделю назад.

«И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — заявил Александр Сергеев.

Он подчеркнул, что у добровольцев нет даже так называемой субфебрильной температуры (в диапазоне 37−38 градусов).

«Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем», — также сказал президент РАН.

В данный момент в РФ зарегистрирована вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ имени Гамалеи. Еще одну вакцину — препарат «ЭпиВакКорона» — создали в новосибирском центре «Вектор».

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