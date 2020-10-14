Стало известно, как участники испытаний реагируют на новую российскую вакцину от COVID-19

По словам президента РАН Александра Сергеева, первые испытания этой вакцины стартовали в Новосибирске неделю назад.
«И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — заявил Александр Сергеев.
Он подчеркнул, что у добровольцев нет даже так называемой субфебрильной температуры (в диапазоне 37−38 градусов).
«Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем», — также сказал президент РАН.
В данный момент в РФ зарегистрирована вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ имени Гамалеи. Еще одну вакцину — препарат «ЭпиВакКорона» — создали в новосибирском центре «Вектор».