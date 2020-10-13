Пенсионеров-добровольцев поместят в больницу управделами президента, чтобы испытать «Спутник V»

Разрешение на исследования вакцины, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, выдали во вторник 13 октября.
«В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60 лет», — говорится в сообщении.
Цель — расширение возможностей применения вакцины на старшие возрастные группы, имеющие повышенный риск тяжелого течения COVID-19.
Ранее другие участники испытаний вакцины «Спутник-V» получили страховые полисы. В случае смерти добровольца его наследникам выплатят 2 млн рублей.
Накануне стало известно, что клинические исследования вакцины от коронавируса проведут на жителях Алтайского края.