Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 октября
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Пенсионеров-добровольцев поместят в больницу управделами президента, чтобы испытать «Спутник V»

Минздрав России разрешил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет, сообщает ведомство.

Вакцина.
Вакцина.
CC0

Разрешение на исследования вакцины, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, выдали во вторник 13 октября.

«В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60 лет», — говорится в сообщении.

Цель — расширение возможностей применения вакцины на старшие возрастные группы, имеющие повышенный риск тяжелого течения COVID-19.

Ранее другие участники испытаний вакцины «Спутник-V» получили страховые полисы. В случае смерти добровольца его наследникам выплатят 2 млн рублей.

Накануне стало известно, что клинические исследования вакцины от коронавируса проведут на жителях Алтайского края.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость