Клинические исследования вакцины от коронавируса проведут на жителях Алтайского края

После регистрации планируется провести два клинических исследования. Одно с участием 150 человек старше 60 лет, второе — многоцентровое клиническое исследование с участием 30 тысяч добровольцев старше 18 лет.
В испытаниях будут участвовать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и Алтайского края, сообщили в надзорном ведомстве.
Набор участников еще не начинали. Пока ведутся переговоры с клиническими центрами.
Добровольцам нужно будет пройти все запланированные процедуры и исследования, а также подписать информированное согласие.
Ранее сообщалось, что вакцину «ЭпиВакКорона» планируют зарегистрировать 15 октября.