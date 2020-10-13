Клинические исследования вакцины от коронавируса проведут на жителях Алтайского края

Алтайский край стал одним из регионов России, где пройдут пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

После регистрации планируется провести два клинических исследования. Одно с участием 150 человек старше 60 лет, второе — многоцентровое клиническое исследование с участием 30 тысяч добровольцев старше 18 лет.

В испытаниях будут участвовать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и Алтайского края, сообщили в надзорном ведомстве.

Набор участников еще не начинали. Пока ведутся переговоры с клиническими центрами.

Добровольцам нужно будет пройти все запланированные процедуры и исследования, а также подписать информированное согласие.

Ранее сообщалось, что вакцину «ЭпиВакКорона» планируют зарегистрировать 15 октября.