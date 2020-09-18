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Здоровье

В «Векторе» прокомментировали сообщения о пожизненном иммунитете от COVID-19 после вакцинации

Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса российского центра вирусологии «Вектор» появятся в ближайшие месяцы, точных сроков пока нет, сообщил представитель разработчика Александр Рыжиков.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0

Первая фаза клинических исследований вакцины «Вектора» завершена, показана ее полная безопасность. Вакцина достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса.

Но пожизненный иммунитет от COVID-19 она не создает.

«Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим», — сказал представитель разработчика.

Рыжиков уточнил, что препарат не имеет ограничений по ревакцинации.

Страховка

Ранее у частники испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник-V» получили страховые полисы, в которых указано, сколько получат их родственники в случае смерти добровольца.

В случае смерти добровольца его наследникам выплатят 2 млн рублей.

Если во время испытаний доброволец получит первую группу инвалидности, он может претендовать на выплату 1,5 миллиона рублей, в случае получения второй группы — 1 млн, а третьей — 500 тысяч рублей. Если здоровье участника испытаний ухудшится, но не настолько, чтобы у него появилась инвалидность, то максимальная страховая выплата достигнет 300 тыс. рублей.

Страховщиком выступила компания «Капитал Лайф Страхование Жизни».

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