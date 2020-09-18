В «Векторе» прокомментировали сообщения о пожизненном иммунитете от COVID-19 после вакцинации

Первая фаза клинических исследований вакцины «Вектора» завершена, показана ее полная безопасность. Вакцина достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса.
Но пожизненный иммунитет от COVID-19 она не создает.
«Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим», — сказал представитель разработчика.
Рыжиков уточнил, что препарат не имеет ограничений по ревакцинации.
Страховка
Ранее у частники испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник-V» получили страховые полисы, в которых указано, сколько получат их родственники в случае смерти добровольца.
В случае смерти добровольца его наследникам выплатят 2 млн рублей.
Если во время испытаний доброволец получит первую группу инвалидности, он может претендовать на выплату 1,5 миллиона рублей, в случае получения второй группы — 1 млн, а третьей — 500 тысяч рублей. Если здоровье участника испытаний ухудшится, но не настолько, чтобы у него появилась инвалидность, то максимальная страховая выплата достигнет 300 тыс. рублей.
Страховщиком выступила компания «Капитал Лайф Страхование Жизни».