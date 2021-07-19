Глава Минздрава рассказал, как долго может подниматься температура после прививки, и когда это ненормально

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что после прививки от коронавируса высокая температура должна держаться не более 24−36 часов. В противном случае следует обратиться к врачу, передает совет чиновника Lenta.ru.

В беседе с Наилей Аскер-заде Михаил Мурашко отметил, что переносимость у всех вакцин «хорошая», но при этом каждый организм имеет индивидуальные особенности. Если после прививки от COVID-19 высокая температура держится более 24 часов, следует вызвать врача, — порекомендовал министр.

Так же чиновник оценил ситуацию с распространением коронавируса в России, назвав ее «крайне напряженной». Мурашко напомнил, что несмотря на то, что темпы распространения инфекции замедлились, по-прежнему наблюдается прирост числа заболевших.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что более заразные варианты коронавируса вытесняют менее заразные, однако при этом тяжесть течения заболевания не прогрессирует.