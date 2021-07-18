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Здоровье

Заразные варианты коронавируса вытесняют другие, заявили в Роспотребнадзоре

Более заразные варианты коронавируса вытесняют менее заразные, однако при этом тяжесть течения заболевания не прогрессирует, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

«Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно», — цитирует эксперта РИА Новости.

Семенов также уточнил, что усиление заразности для вируса является повышением его эффективности.

«А вот тяжесть заболевания нет, тяжесть не прогрессирует. В итоге идеальный паразит не стремится убить своего хозяина», — также сказал представитель Роспотребнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил Путин заявил о восстановлении отечественной экономики после ковид-пандемии.

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