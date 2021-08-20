20 августа
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Здоровье

Глава Минздрава сказал, что нужно делать, чтобы минимизировать риски заболевания детей COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать COVID-19, передает РИА Новости.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Чиновник объяснил это агрессивностью нового штамма коронавируса.

«Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется… Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», — подчеркнул министр.

По его словам, минимизировать риски для детей может вакцинация, которую необходимо пройти родителям.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда в России может появиться коллективный иммунитет к коронавирусу.

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