Глава Минздрава сообщил о жалобах привитых от COVID-19

В рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса привиты более 300 добровольцев, сообщает РИА Новости .

Примерно у 14% из них возникают жалобы на слабость, мышечные боли в течение суток, изредка бывает температура, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. И уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, «это то, что описано в инструкции».

Более широкая вакцинация населения от коронавируса возможна в конце ноября — декабре. Сейчас идет отработка логистической цепи, обучение персонала работе с вакциной, промышленная наработка больших доз препарата, пишет bfm.ru.

Производство российской вакцины «Спутник V» идет по плану.

Уникальная миссия

Ранее сообщалось, что для доставки вакцин по всему миру требуется 8 тысяч грузовых самолетов. Для доставки однократной дозы вакцины 7,8 млрд человек потребуется использование 8 тыс. грузовых самолетов Boeing 747, и планирование нужно начинать прямо сейчас, следует из данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Гендиректор IATA призывал правительства взять на себя инициативу в содействии по всей логистической цепочке, чтобы объекты, службы безопасности и пограничники были готовы к решению гигантской и сложной задачи.