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Здоровье

Уникальная миссия: для доставки вакцин по всему миру требуется 8 тысяч грузовых самолетов

В то врем как фармацевтические компании стремятся завершить испытания своих вакцин против COVID-19, в центре внимания оказывается логистика, необходимая для их доставки во все уголки мира, и это будет уникальная миссия, сообщает CNN.

Ил-76.
Ил-76.
wikimedia.org

Для доставки однократной дозы вакцины 7,8 млрд человек потребуется использование 8 тыс. грузовых самолетов Boeing 747, и планирование нужно начинать прямо сейчас, следует из данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

«Безопасная доставка вакцин против COVID-19 станет миссией века для мировой грузовой авиации», — сказал гендиректор IATA Александр де Жюниак.

Гендиректор IATA призывал правительства взять на себя инициативу в содействии по всей логистической цепочке, чтобы объекты, службы безопасности и пограничники были готовы к решению гигантской и сложной задачи, пишет bfm.ru.

Во время пандемии свиного гриппа в 2011 году в Барнаул вакцины доставляли спецрейсами самолетами авиакомпаний гражданской авиации. В частности, первую партию в Барнаул доставила авиакомпания «Сибирь».

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