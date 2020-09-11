Уникальная миссия: для доставки вакцин по всему миру требуется 8 тысяч грузовых самолетов

Для доставки однократной дозы вакцины 7,8 млрд человек потребуется использование 8 тыс. грузовых самолетов Boeing 747, и планирование нужно начинать прямо сейчас, следует из данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
«Безопасная доставка вакцин против COVID-19 станет миссией века для мировой грузовой авиации», — сказал гендиректор IATA Александр де Жюниак.
Гендиректор IATA призывал правительства взять на себя инициативу в содействии по всей логистической цепочке, чтобы объекты, службы безопасности и пограничники были готовы к решению гигантской и сложной задачи, пишет bfm.ru.
Во время пандемии свиного гриппа в 2011 году в Барнаул вакцины доставляли спецрейсами самолетами авиакомпаний гражданской авиации. В частности, первую партию в Барнаул доставила авиакомпания «Сибирь».