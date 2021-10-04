4 октября
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Здоровье

Глава Минздрава заявил, что у ВОЗ нет претензий к вакцине «Спутник V»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к вакцине от коронавируса «Спутник V», были вопросы по досье, сообщает РИА Новости.

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

По словам министра, у ВОЗ в определенный момент возник вопрос по сформированному пакету документов, однако досье уже дооформлено в соответствии с правилами.

«Те разногласия, которые были, все сняты», — уточнил он.

В конце сентября в пресс-службе ВОЗ сообщили, что ждут полный пакет документов от России по «Спутнику V» перед инспекционной поездкой, пишет Газета.Ru. И Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила рассмотрение вопроса об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Позже Минздраве заявили, что все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ сняты.

Между тем Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) не хватает данных по российской вакцине «Спутник V» — именно поэтому российский препарат не может пройти регистрацию, заявил представитель агентства Марко Кавалери.

Из-за нехватки информации EMA пока не может озвучить конкретные даты регистрации «Спутника V».

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС 29 января.

О вакцинах

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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