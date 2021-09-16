Специалисты ВОЗ проинспектируют завод, где производят «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила рассмотрение вопроса об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до новой инспекции завода, где производится препарат, пишет РИА Новости .

По словам замруководителя Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктора Жарбаса Барбоса, «во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства „Спутника V“, не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства».

Эти практики представляют собой систему, гарантирующую производство и контроль продукции в соответствии со стандартами качества ВОЗ, пишет bfm.ru.

В июне ВОЗ выявила нарушения на производстве вакцины Спутник на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе.

Согласно отчету о предварительных итогах инспекции, большая часть выявленных проблем связана со стерильностью и охраной окружающей среды.

Всего ВОЗ проверила четыре из семи предприятий, которые производят вакцину «Спутник V».

ВОЗ выразила обеспокоенность:

целостностью данных и результатов тестирования в ходе микробиологического и экологического мониторинга во время производства и проверки качества;

внедрением программы экологического мониторинга для контроля за асептической эксплуатацией и наполнением вакцин;

полнотой прослеживаемости и идентификации партий вакцины и лекарственных субстанций ее компонентов;

внедрением мер по предотвращению перекрестного загрязнения;

соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения , а также по вопросу ношения средств индивидуальной защиты операторами;

а также по вопросу ношения средств индивидуальной защиты операторами; проверкой стерильности фильтрации вакцины.

Замечания команды предварительной квалификации ВОЗ по поводу производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на площадке «Фармстандарт-УфаВИТА» приняты во внимание, заявлял тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, нарушения были устранены.