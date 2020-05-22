Глава Минздрава заявил, что вакцина от COVID-19 скоро будет доступна для широкого применения

Доклинические испытания российской вакцины от COVID-19 идут по графику и в июле она станет доступна для широкого применения, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минздрава Михаила Мурашко.

«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, и уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. И поэтому мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться где-то в конце июля», — сказал Мурашко.

В Британии уже запустили в производство вакцину от COVID-19. Она еще не прошла клинические испытания, но власти решили поставить производство на поток. Идет набор добровольцев для тестирования вакцины. Клинические испытания будут завершены к сентябрю, пишет polit.ru.

По данным ВОЗ, во всем мире сейчас разрабатывают около 70 различных вакцин от коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о первых итогах испытаний вакцины от коронавируса, заявив, что «есть обнадеживающие результаты».