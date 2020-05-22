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Здоровье

Глава Минздрава заявил, что вакцина от COVID-19 скоро будет доступна для широкого применения

Доклинические испытания российской вакцины от COVID-19 идут по графику и в июле она станет доступна для широкого применения, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минздрава Михаила Мурашко.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, и уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. И поэтому мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться где-то в конце июля», — сказал Мурашко.

В Британии уже запустили в производство вакцину от COVID-19. Она еще не прошла клинические испытания, но власти решили поставить производство на поток. Идет набор добровольцев для тестирования вакцины. Клинические испытания будут завершены к сентябрю, пишет polit.ru.

По данным ВОЗ, во всем мире сейчас разрабатывают около 70 различных вакцин от коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о первых итогах испытаний вакцины от коронавируса, заявив, что «есть обнадеживающие результаты».

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