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Здоровье

Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

По его словам, на сегодняшний день в России от коронавируса привиты 38,9 млн человек, причем за последнюю неделю прирост вакцинированных составил 4 млн.

Около 915 тысяч пациентов с COVID-19 или подозрением на него находятся в стране под наблюдением, 78% из них лечатся амбулаторно, пишет bfm.ru. На лечении в стационарах находятся 196 тыс. больных коронавирусом, из них 11% в тяжелом состоянии. На текущий момент в стране для пациентов в с инфекцией развернуто 234 тысячи коек, этого достаточно, отметил министр.

Между тем ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с ковидом в России напряженная.

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