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Здоровье

Глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с ковидом в России напряженная

Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

За последние три недели среди новых случаев заболевания штамм «дельта» составляет 68,8% — это самый большой показатель за весь период наблюдений, сказала Попова.

При этом зафиксировано снижение еженедельных темпов прироста заболевших, что говорит о «наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», пишет «Росбалт».

Она также добавила, что среди заболевших не более 2,5% тех, кто получил хотя бы одну дозу любой из зарегистрированных вакцин, и 0,7−0,8% из тех, кто полностью прошел курс вакцинации.

Среди госпитализированных с коронавирусом россиян более 98% не вакцинировались от этой инфекции, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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