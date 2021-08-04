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Здоровье

Минздрав: 98% госпитализированных с ковидом не были привиты

Среди госпитализированных с коронавирусом россиян более 98% не вакцинировались от этой инфекции, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает «Интерфакс».

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
rosminzdrav.ru

«Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это невакцинированные пациенты. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни», — сказал Мурашко.

Министр подчеркнул — лечение пациенту с подозрением на ковид нужно начинать уже в первые сутки, пишет polit.ru.

«Потому что мы видим сегодня уже к пятым суткам подчас развиваются тяжелые осложнения и затягивание начала лечения — это просто опасно для жизни», — уточнил он.

Ранее Мурашко поручил проверить, по какой причине умерла семья из Краснодарского края после вакцинации. Проверку уже начали специалисты Росздравнадзора. Она займет 10 рабочих дней.

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