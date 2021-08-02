Гибель семьи после вакцинации в краснодарском хуторе проверяет Росздравнадзор

В ведомстве отметили, что проверку проводят по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«Территориальный орган Росздравнадзора проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из 4 человек якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.
Ранее СМИ сообщили, что проживающая в хутора Ленина 13-летняя школьница осталась одна — умерли отец, мать и бабушка, а дедушка попал в реанимацию.
Как уточняет «МК», семью вакцинировали 29 июня, а после начались смерти — 16, 23 и 26 июля.
«Узнать, что же конкретно случилось в семье шестиклассницы, официально практически невозможно. Местные журналисты и так уже все телефоны оборвали», — отмечает издание.
Тетя девочки — сестра умершего отца — рассказала о деталях трагедии. По ее словам, у всех был медотвод, но, видимо, «местные медики просмотрели все серьезные хронические заболевания».
По ее словам, матери девочки «должны были сделать какую-то плановую операцию, но ей вроде как сказали, что без прививки делать ничего не станут, и раз уж так сложилось, они все вместе заодно решили уколоться».
Члены семьи почувствовали себя плохо примерно через неделю — у всех поднялась температура.
Что именно стало причиной гибели, выясняют специалисты Росздравнадзора. Местные жители в соцсетях требуют, чтобы им «открыто сказали, что произошло».
Ранее жительница Кузбасса заявила, что вакцинация почти обездвижила ее мать. Специалисты объяснили, что нужно искать причину.