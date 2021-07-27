Вакцинация почти обездвижила сибирячку. Медики уклончиво объяснили причину

Жительница Кузбасса во время эфира с чиновниками и врачами рассказала, что ее мать после вакцинации перестала двигаться, сообщает « Сибдепо ».

В эфире участвовали замминистра здравоохранения Кузбасса, главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике и главврач Кузбасской клинической инфекционной больницы.

В студию позвонила возмущенная жительница региона и рассказала о тяжелых последствиях вакцинации.

«Мама почти полностью обездвижена. Почему замалчиваются последствия?» — спросила женщина.

Эксперты заявили, что нельзя однозначно утверждать, что состояние сибирячки связано именно с введением вакцины.

«Никакие последствия не замалчиваются, все реакции после вакцинации находятся в ведении врачей. Те реакции, которые возникают у человека после вакцинации, — нельзя однозначно утверждать, что они вызваны именно воздействием вакцины», — объяснили эксперты.

Прежде всего, добавили они, сейчас необходимо тщательно изучить, действительно ли обездвиженность — это последствие вакцинации.

Ранее в Ярославской области легкоатлет умер через несколько часов после прививки. Причиной смерти указали «проблемы с сердцем».