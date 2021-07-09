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Здоровье

Глава новосибирского минздрава отказался отвечать, вакцинировался ли он от ковида

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, призывающий к вакцинации от ковида, отказался отвечать на вопрос, сделал ли он себе прививку, сообщает «Тайга.инфо».

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Хальзов на брифинге в региональном правительстве, когда ему задали вопрос, вакцинировался ли он сам, заявил, что «это его личное дело».

«Это индивидуальный вопрос. Я пока на него не буду отвечать. Но это не значит, что я не привился. Давайте не будем делать заголовок: „Хальзов не привился и поэтому предположим“. Я не ответил и все, это мое личное право», — ответил глава минздрава.

Примечательно, что Хальзов призывает всех ставить прививки и поддержал принудительную вакцинацию заученными словами: «Только формирование популяционного иммунитета позволит нам выйти из ковида».

Накануне в Новосибирской области отменили плановую диспансеризацию из-за коронавируса и нежелания людей вакцинироваться массово.

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