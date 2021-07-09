Глава новосибирского минздрава отказался отвечать, вакцинировался ли он от ковида

Хальзов на брифинге в региональном правительстве, когда ему задали вопрос, вакцинировался ли он сам, заявил, что «это его личное дело».

«Это индивидуальный вопрос. Я пока на него не буду отвечать. Но это не значит, что я не привился. Давайте не будем делать заголовок: „Хальзов не привился и поэтому предположим“. Я не ответил и все, это мое личное право», — ответил глава минздрава.