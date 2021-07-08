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Здоровье

В Новосибирской области отменили плановую диспансеризацию из-за коронавируса

В Новосибирской области отменили плановую диспансеризацию и профилактические медосмотры в связи с распространением ковида, сообщает НГС.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
Pixabay.com

Плановую диспансеризацию отменили уже во второй раз — ее возобновляли после второй волны ковида в начале декабря.

«В настоящее время в Новосибирской области временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — сообщили изданию в областном минздраве.

Кстати, ранее минздрав Алтайского края предупредил, что тоже приостановит плановую медпомощь, если жители будут безответственными.

Напомним, плановую медпомощь в крае ограничивали в 2020 году — с начала пандемии, а в декабре возобновили.

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