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Здоровье

Глава оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил об огромной тревоге из-за ситуации с COVID-19

Руководитель рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса (оперштаб), мэр Москвы Сергей Собянин выразил обеспокоенность по поводу ситуации с коронавирусом в столице, об этом он написал в своем блоге.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

«Количество выявляемых случаев вплотную приближается к пяти тысячам. Конечно, это вызывает огромную тревогу», — отметил Собянин.

Ранее о тревожной ситуации с инфекцией заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал «коварным» новый вирус, поскольку он может вызывать выработку антител к интерферону, пишет Lenta.ru.

По данным Минздрава, в России осталось около 10% свободных коек для зараженных.

Ранее эксперты спрогнозировали пик заражений коронавирусом в России. Этот период придется на вторую половину октября. При наихудшем исходе пик придется на начало ноября.

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