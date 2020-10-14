Глава оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил об огромной тревоге из-за ситуации с COVID-19

«Количество выявляемых случаев вплотную приближается к пяти тысячам. Конечно, это вызывает огромную тревогу», — отметил Собянин.
Ранее о тревожной ситуации с инфекцией заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал «коварным» новый вирус, поскольку он может вызывать выработку антител к интерферону, пишет Lenta.ru.
По данным Минздрава, в России осталось около 10% свободных коек для зараженных.
Ранее эксперты спрогнозировали пик заражений коронавирусом в России. Этот период придется на вторую половину октября. При наихудшем исходе пик придется на начало ноября.