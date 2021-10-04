Глава регионального минздрава после полной вакцинации и последующей ревакцинации заболел ковидом

Он перешел в режим самоизоляции в собственном рабочем кабинете, пишет РИА Новости.

Министр изолировался в своем рабочем кабинете в минздраве Нижегородской области после того, как получил результат ПЦР-теста (положительный).

В кабинете — центр управления ситуацией с COVID-19, все коммуникации и возможность проводить видеоселекторы, пишет polit.ru.

Мелик-Гусейнов прошел полную вакцинацию от коронавируса и в июне ревакцинировался, но несколько дней назад министр работал в так называемой «красной зоне» одной из ковидных больниц.

В начале сентября глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заболел ковидом, несмотря на то, что дважды вакцинировался (вторично — в июле 2021 года).