Полностью привитый глава российского региона заразился ковидом

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заболел ковидом, несмотря на то, что дважды вакцинировался (вторично — в июле 2021 года), написал он в Instagram.

«Тест показал, что ковид есть, а самочувствие в целом нормальное, только нос немножко „гундит“. <…> Был соблазн не давать широкой огласки и по тихому ходить на работу. Но поскольку есть люди, которые со мной контактировали за последние дни, подставлять этих людей не счел возможным», — сообщил чиновник.

Бурятия первой из российских регионов ввела локдаун в начале третьей волны коронавируса.

В республике с 27 июня по 11 июля было закрыто все, кроме продуктовых магазинов, транспорта, СМИ и жизнеобеспечивающих служб.

То же самое происходило и в ноябре 2020 года, когда Бурятия закрыла торговые центры, рестораны, бары, салоны красоты, бани и кинотеатры, пишет polit.ru.

Такие меры властей привели к том, что в Улан-Удэ бизнесмены и продавцы вышли на народный сход против локдауна.

Ранее в Санкт-Петербурге официально сообщили о смертельных случаях среди привитых от ковида. Специалисты объяснили смертность среди вакцинированных от коронавируса несколькими факторами. Так, примерно у 5% людей не возникает иммунного ответа на вакцину, еще 5% привитых слабо реагируют на действие препарата из-за проблем со здоровьем, отрицательно влияющих на иммунную систему.