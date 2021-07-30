В Санкт-Петербурге официально сообщили о смертельных случаях среди привитых от ковида

В Санкт-Петербурге зафиксировано несколько смертей среди привитых от коронавируса, заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, пишет « Коммерсантъ ».

Исследования не выявили связи этих смертей и компонентов прививки.

Эти люди «были госпитализированы в тяжелой форме, а заболели до завершения полного цикла вакцинации, у них просто не сформировался иммунитет», подчеркнул чиновник.

Он не уточнил, сколько именно человек умерли, отметив только, что случаи являются единичными, пишет bfm.ru. Каждый из них изучается специальной комиссией.

Ранее специалисты объяснили смертность среди вакцинированных от коронавируса несколькими факторами. Так, примерно у 5% людей не возникает иммунного ответа на вакцину, еще 5% привитых слабо реагируют на действие препарата из-за проблем со здоровьем, отрицательно влияющих на иммунную систему.

Речь идет в том числе о пациентах с трансплантатами, которые принимают серьезные дозы лекарств, подавляющих механизмы борьбы с инфекциями в организме. Кроме того, слабо реагировать на вакцину могут люди с раком крови.

Также при коронавирусе фактором риска остается возраст.