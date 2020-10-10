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Здоровье

Глава Роспотребнадзора рассказала, почему тесты не всегда показывают ковид

Тест на коронавирус может показывать неправильный результат из-за перемещения возбудителя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Динамо-Барнаул" сдает тест на коронавирус.
"Динамо-Барнаул" сдает тест на коронавирус.
Дмитрий Лямзин

«Есть данные о том, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки может значительно отличаться», — рассказала Попова «Российской газете».

Если человек обратился к врачам не в первый день заболевания, то возбудитель может уже гнездиться в легких, пишет ura.ru.

«Так что если сдать анализ позже, чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса», — разъяснила Попова.

Говорить о новой волне коронавируса не стоит, потому что процесс распространения продолжается с весны, заявила ранее глава Роспотребнадзора.

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