Глава Роспотребнадзора рассказала, почему тесты не всегда показывают ковид

«Есть данные о том, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки может значительно отличаться», — рассказала Попова «Российской газете».
Если человек обратился к врачам не в первый день заболевания, то возбудитель может уже гнездиться в легких, пишет ura.ru.
«Так что если сдать анализ позже, чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса», — разъяснила Попова.
Говорить о новой волне коронавируса не стоит, потому что процесс распространения продолжается с весны, заявила ранее глава Роспотребнадзора.